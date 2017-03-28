Кишинёв, 29 марта, 2017, 00:52 — ИА Регнум. Президент Молдавии Игорь Додон потребовал отставки министра просвещения Молдавии от Либеральной партии Корины Фусу, обвинив ее в продвижении румыноунионизма в молдавских школах. Как сообщил Додон на пресс-конференции в Кишиневе 28 марта, он направит соответствующий запрос премьер-министру Павлу Филипу, передает корреспондент ИА REGNUM. По его словам, если премьер не поддержит этот шаг, «это будет означать, что он вместе с унионистами».

Румынская оккупация Молдавии

Минпросвещения Молдавии, находящееся под контролем прорумынской Либеральной партии, напомним, выпустило распоряжение провести в школах с 27 по 31 марта «неделю исторического образования», посвященную 99-летию румынской оккупации, которую румыноунионисты считают началом «Великого объединения».

Отметим также, что в ходе той же пресс-конференции Игорь Додон подписал декрет о проведении референдума, одним из вопросов на котором будет вопрос о поддержке преподавания в школе предмета под названием «История Молдовы» вместо румыноунионистского курса «истории румын».

Другие вопросы, которые Додон намерен вынести на референдум, касаются предоставления президенту дополнительных прав для роспуска парламента и объявления досрочных выборов, снижения числа депутатов со 101 до 71 и отмены скандального закона, который возложил на граждан страны бремя по возвращению в казну 1 млрд евро, выведенного из банковской системы Молдавии.