Вашингтон, 28 марта, 2017, 23:35 — ИА Регнум.



Александр Горбаруков ИА REGNUM Уборка

Президент США Дональд Трамп подписал указ об отмене регулирования, которое было введено 44-м президентом США Бараком Хусейном Обамой для борьбы с изменением климата. Об этом сегодня, 28 марта, сообщает пресс-служба Белого дома США.

Торжественная церемония отмены ненавистного для Трампа указа Обамы прошла в здании федерального Агентства по охране окружающей среды США.

Речь идет об указе Обамы, который датирован 2015 годом. Указ требовал сокращения выбросов в атмосферу, которые производят электростанции. Также указ вводил ограничения в отношении выбросов метана и добычи нефти и газа методом гидравлического разрыва пласта (фрекинга).

Республиканцы были изначально несогласны с этим указом Обамы, так как он, по их мнению, наносит ущерб энергетики США, а также работающим в этом секторе гражданам.

Перед подписанием указа, который отменяет указ Обамы, Трамп заявил, что начинается «новая эра американский энергетики».

«Указ, который я подписываю сегодня, упраздняет чрезмерный федеральный надзор, он позволит нашим рабочим развиваться, конкурировать и побеждать в условиях равной конкуренции впервые за долгое время», — как всегда пафосно заявил Трамп.

Он также добавил, что его новый указ положит конец «войне с добычей угля».