Нью-Дели, 28 марта, 2017, 23:22 — ИА Регнум. ВМФ Индии пополнил новый сторожевой корабль INCLU L51, 28 марта The Economic Times.

Grse.nic.in Сторожевой корабль INCLU L51

Церемонию передачи корабля возглавил вице-адмирал Бимал Верма. Корабль INCLU L51 является первым из восьми сторожевых кораблей класса Mk. IV LCU, построенным компанией M / s Garden Reach Ship Builders & Engineers Ltd.

Водоизмещение INCLU L51 составляет 900 тонн, длина достигает 62,8 метра, а ширина — 11 метров. На борту корабля находятся 30 мм пушки CRN-91, тяжелые пулеметы 12,7 мм и пулеметы калибра 7,62 мм.

INCLU L51 оснащен новейшим комплектом радиотехнических средств для раннего обнаружения противника.

Новый сторожевой корабль будет задействован в борьбе против браконьерства, незаконного оборота наркотиков и других правонарушений в Индийском океане.

Судно также будет играть ключевую роль в осуществлении морского наблюдения в районах Андаманских и Никобарских островов.