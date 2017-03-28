Нью-Йорк, США, 28 марта, 2017, 23:14 — ИА Регнум.



Грузия, Южная Осетия, Абхазия, Россия

Российская Федерация не намерена обсуждать в Совете Безопасности Организации Объединенных Наций вопрос о суверенитете Абхазии и Южной Осетии. Такое заявление сделал сегодня, 28 марта, журналистам временно исполняющий обязанности постоянного представителя Российской Федерации при всемирной организации Петр Ильичев.

Он рассказал, что делегация Украины подняла сегодня на закрытой встрече Совбеза ООН тему предстоящих президентских выборов и референдума в Южной Осетии. По словам Ильичева, украинская делегация сделала это по указке Грузии.

«Ситуация в Абхазии и Южной Осетии не является конфликтом, поэтому вряд ли Совету стоит отвлекать на это свое внимание. Нужно признать сложившиеся за последние 8 лет реалии. Вопрос о государственном суверенитете Абхазии и Южной Осетии, независимость которых Россия признала, не может становиться предметом обсуждений», — сказал Ильичев.

Российский представитель в ООН напомнил, что на данный момент обстановка на абхазско-грузинской и югоосетино-грузинской границах в целом спокойная и стабильная. Власти республик укрепили обороноспособность и существенно повысили уровень безопасности и теперь занимаются социально-экономическим развитием и повышением уровня жизни граждан.

Что касается претензий Грузии, то для этого существуют «женевские дискуссии» по безопасности и стабильности в Закавказье, которые хорошо себя зарекомендовали. Любые обсуждения предстоящих выборов в Южной Осетии в Совбезе ООН нанесут ощутимый вред этим «женевским дискуссиям».

«Если же Грузия и ее покровители будут тянуть в Нью-Йорк обсуждение проблематики безопасности без участия Абхазии и Южной Осетии, то женевские дискуссии могут и вообще закрыться», — прозрачно намекнул Ильичев.

Напомним, 9 апреля в Южной Осетии пройдут выборы президента и референдум по переименованию страны в «Государство Алания». При этом нынешнее название — Республика Южная Осетия — будет равнозначно новому, если его одобрит население.