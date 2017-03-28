Кишинёв, 28 марта, 2017, 22:13 — ИА Регнум.

Президент Молдавии Игорь Додон инициировал проведение референдума в стране по расширению своих полномочий. Соответствующее заявление выпустила сегодня, 28 марта, пресс-служба президента Молдавии.

Presedinte.md Игорь Додон

Сообщается, что консультативный референдум назначен на 24 сентября 2017 года.

На референдум вынесены четыре вопроса.

Первый — о предоставлении главе государства дополнительных прав для роспуска парламента и объявления досрочных выборов.

Второй — о снижении числа депутатов со 101 до 71. Политологи считают, что эта инициатива вызвана конфликтом социалиста Додона с «проевропейским» большинством в парламенте.

Третий — отмена скандального закона, который возложил на граждан страны бремя по возвращению в казну 1 млрд евро, выведенного из банковской системы Молдавии.

Четвертый — о поддержке преподавания в школе предмета под названием «История Молдовы». Актуальность этого вопроса в том, что сторонники объединения Молдавии с Румынией (унионисты) утверждают, что никакой молдавской истории не существует и в школе надо изучать исключительно историю Румынии и румынского народа.