Чебоксары, 28 марта, 2017, 21:24 — ИА Регнум. На очередном заседании городского собрания депутатов Чебоксар (ЧГСД) принят ряд кадровых вопросов. Досрочно сложил полномочия Константин Степанов, избранный по партийному списку ЛДПР. Также столичные парламентарии избрали нового руководителя аппарата ЧГСД, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Cap.ru, горсобрание Чебоксар На заседании ЧГСД

Константин Степанов, который в единственном числе представляет в чебоксарском депутатском корпусе ЛДПР, 20 марта написал о досрочном сложении полномочий. Он переходит в Госсовет Чувашии, где ранее освободилось место во фракции. Напомним, 17 марта 2017 года досрочно сложила полномочия депутата Госсовета член фракции ЛДПР Надежда Петрова, подчеркнув, что «это моё добровольное решение». Всего у либерал-демократов в региональном парламенте три мандата.

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О том, кто займёт вакантное место в ЧГСД, предстоит решать муниципальной избирательной комиссии. «Спрогнозировать на данный момент решение муниципальной комиссии не можем. Тут роль примет и сама партия», — сказал в беседе с ИА REGNUM Константин Степанов.

Напомним, что в прошлом году в городском собрании депутатов Чебоксар изменился состав фракции КПРФ. За мошенничество был осуждён глава фракции Алексей Лапин. Его признали виновным в десяти эпизодах мошенничества, назначив пять лет реального лишения свободы. Депутатские полномочия он сложил. Ранее Лапин стал участником скандала с выходом из партии депутата Госсовета Чувашии, руководителя фракции КПРФ в парламенте Дмитрия Евсеева, который затем перешёл в ЧГСД и возглавил фракцию коммунистов.

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Также на заседании был избран руководитель аппарата ЧГСД. Ею стала Эльза Степанова, которая с 2013 года работает в администрации главы Чувашии, где возглавляет отдел по работе с органами госвласти и взаимодействию с институтами гражданского общества.