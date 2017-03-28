Россия за 15 минут отыграла 2 мяча у бельгийцев и свела матч к ничьей
Москва, 28 марта, 2017, 20:52 — ИА Регнум. 28 марта на стадионе «Фишт» был разыгран товарищеский матч между сборными Росси и Бельгии. Матч завершился со счетом 3:3.
В дебюте матча защитник ЦСКА Виктор Васин открыл счет, замкнув прострел Дмитрия Комбарова с правого фланга атаки — 1:0.
На 17-й минуте матча вингер «Эвертона» Кевин Миралас сравнял счет ударом с одиннадцатиметровой отметки — 1:1.
На 42-й минуте матча форвард «Кристал Пэлас» Кристиан Бентеке вывел сборную Бельгии вперед, добив мяч в пустые ворота после суматохи в штрафной площади россиян — 1:2.
Через 3 минуты таргетман оформил дубль ударом головы после подачи Насера Шадли — 1:3.
В середине второго тайма диспетчер «Локомотива» Алексей Миранчук сократил отставание в счете, замкнув прострел Александра Бухарова с правого фланга атаки — 2:3.
В самой концовке матча форвард «Ростова» Александр Бухаров сравнял счет — 3:3.
Статистика матча (Россия/Бельгия)
Удары 12/12
Удары в створ 6/5
Владение 34%/66%
Фолы 12/8
Составы на матч:
Россия: Акинфеев, Нойштедтер, Кудряшов, Васин, Комбаров, Ерохин, Самедов, Зобнин, Дзагоев, Канунников, Полоз.
Бельгия: Миньоле, Вермален, Вертонген, Алдервейрелд, Дембеле, Тилеманс, Фоке, Наингголан, Шадли, Миралас, Бентеке.
Главный арбитр матча: Шимон Марчиняк.
Голы: Васин 3 — 1:0, Миралас (пен) — 1:1, Бентеке 42 — 1:2, Бентеке 45 — 1:3, Миранчук 74 — 2:3, Бухаров 90 — 3:3.