Москва, 28 марта, 2017, 20:52 — ИА Регнум. 28 марта на стадионе «Фишт» был разыгран товарищеский матч между сборными Росси и Бельгии. Матч завершился со счетом 3:3.

Rus-boys.ru/ Игроки сборной России

В дебюте матча защитник ЦСКА Виктор Васин открыл счет, замкнув прострел Дмитрия Комбарова с правого фланга атаки — 1:0.

На 17-й минуте матча вингер «Эвертона» Кевин Миралас сравнял счет ударом с одиннадцатиметровой отметки — 1:1.

На 42-й минуте матча форвард «Кристал Пэлас» Кристиан Бентеке вывел сборную Бельгии вперед, добив мяч в пустые ворота после суматохи в штрафной площади россиян — 1:2.

Через 3 минуты таргетман оформил дубль ударом головы после подачи Насера Шадли — 1:3.

В середине второго тайма диспетчер «Локомотива» Алексей Миранчук сократил отставание в счете, замкнув прострел Александра Бухарова с правого фланга атаки — 2:3.

В самой концовке матча форвард «Ростова» Александр Бухаров сравнял счет — 3:3.

Статистика матча (Россия/Бельгия)

Удары 12/12

Удары в створ 6/5

Владение 34%/66%

Фолы 12/8

Составы на матч:

Россия: Акинфеев, Нойштедтер, Кудряшов, Васин, Комбаров, Ерохин, Самедов, Зобнин, Дзагоев, Канунников, Полоз.

Бельгия: Миньоле, Вермален, Вертонген, Алдервейрелд, Дембеле, Тилеманс, Фоке, Наингголан, Шадли, Миралас, Бентеке.

Главный арбитр матча: Шимон Марчиняк.

Голы: Васин 3 — 1:0, Миралас (пен) — 1:1, Бентеке 42 — 1:2, Бентеке 45 — 1:3, Миранчук 74 — 2:3, Бухаров 90 — 3:3.