Степанакерт, 28 марта, 2017, 21:03 — ИА Регнум.

Врач армянского происхождения из Франции Мкртич Карапетян прибыл в Нагорно-Карабахскую Республику представить последние новшества в области травматологии, а также поделиться опытом. Об этом сообщает корреспондент «Aрцахпресс» со ссылкой на самого доктора.

«Мы находимся здесь, чтобы представить нашим коллегам последние новшества в области травматологии, а также поделиться опытом», — отметил Карапетян.

Травматолог Республиканского медицинского центра Арцаха Карен Давтян сообщил, что уже осмотрены 50 пациентов.

«Приезжая в Арцах, Мкртич Карапетян каждый раз вносит свой вклад, организовывая бесплатный прием пациентов, обследование и производя хирургические операции. Конечно, у нас в больнице есть соответствующее оборудование для проведения операций, однако нам немного не хватает профессионального опыта», — сказал Давтян, добавив, что Карапетян запланировал провести пять операций.