Москва, 28 марта, 2017, 21:59 — ИА Регнум.



Kremlin.ru Владимир Путин, Валерий Козлов. 22 декабря 2014 года

Выборы президента Российской Академии наук состоятся в намеченный срок, а кандидаты изменятся — так ответил на вопрос ИА REGNUM о возможности назначения главы РАН правительством и судьбе снявшихся кандидатов исполняющий обязанности президента РАН, академик Валерий Козлов на пресс-конференции, состоявшейся 28.03.2017 в президиуме РАН.

«Есть 253-й Закон, который определяет работу Российской академии наук, есть Устав, в соответствии с которыми мы будем готовить Общее собрание, — сообщил Валерий Козлов. — Скорее всего, оно состоится в конце сентября этого года. Сегодня на президиуме мы договорились, что это собрание будет 26 сентября, а 27-го мы будем выбирать президента Российской академии наук».

Исполняющий обязанности главы РАН отметил также, что в течение шести месяцев, отведенных на подготовку к выборам, будут совершенствоваться правовые документы Академии, которые регламентируют порядок выбора президента РАН.

«Вокруг этих материалов были некоторые дискуссии у нас. Не все ими довольны, мы вносили поправки, но сейчас решили поработать над ними более основательно», — заявил академик Козлов.

По его словам, разработкой поправок займется учрежденная 28 марта Комиссия по подготовке этих документов. Возглавляет ее сам академик Козлов, а всего в составе комиссии шесть человек. Комиссия намерена собирать предложения всех членов РАН, а затем представить их в Президиум РАН.

Относительно возможных кандидатов на пост президента РАН ее временный глава ответил, что кандидаты, скорее всего, будут другие — не те, кто был выдвинут к несостоявшимся выборам 20 марта.

«У нас демократия, — подчеркнул он, — я уверен, что есть новые достойные кандидаты. Мы хотели бы видеть их молодыми, красивыми. У нас были выборы членов Академии. Академия наук пополнилась замечательными молодыми членами».

О себе Валерий Козлов сообщил, что не собирается баллотироваться на пост главы Академии наук. Его задача — выполнить возложенную миссию: подготовить новые выборы, устранив имеющиеся недостатки в правоустанавливающих документах. «Сделаем документы более либеральными», — заявил он, конкретизировав, о чем речь. Например, по нынешним правилам, каждое Отделение РАН может выдвигать лишь одного кандидата. Есть предложения изменить это, позволив увеличить квоту до нескольких человек.

Скользкие темы о давлении на Владимира Фортова со стороны правительства, а также об изменении статуса РАН, подчинении ее государственной власти, академик старался обходить. Впрочем, дал понять, что изначально Академия наук была учреждена императором, там были государевы люди. Да и сейчас учредителем РАН является правительство РФ.

«Мы как государственное учреждение встроены в процесс госстроительства, — подчеркнул он. — Естественно, что руководители страны, соответствующие структуры вправе не только интересоваться положением дел в нашей Академии, но и участвовать в ее жизни, в том числе и в выборе руководства РАН. Так было всегда. Российская академия наук имеет 300-летнюю историю. И в императорской России эти вопросы не решались самостийно. В советское время тоже было согласование. И это понятно, потому что руководству страны работать с Академией наук, с ее руководством, с президентом».

Тем не менее Валерий Козлов выразил сомнение в том, что в новый «Закон о науке» могут быть внесены изменения, когда назначать президента РАН будет президент РФ. Впрочем, «если не сладится на этот раз, то тогда будем думать», — заключил он.

Немаловажным стало и заявление и.о. президента РАН о том, что «надо налаживать работу с ФАНО». Видимо, речь идет о существенных компромиссах, против которых в течение всего времени реформы РАН выступали ученые. В частности, столь критикуемый многими индекс цитирования в зарубежных научных журналах как показатель эффективной работы специалистов видится академику важным условием успеха российской науки. Он убежден, что «чтобы соревноваться с миром, надо увеличить долю публикаций в мировом сообществе». Однако чудес не бывает, необходимо создавать — вот как раз вместе с ФАНО — необходимые инструменты.

Остается, правда, вопрос: это компромисс или победа ФАНО над РАН?

Для справки

Валерий Васильевич Козлов родился 1 января 1950 года в д. Костыли Рязанской области, академик РАН с 2000 года, математик. С 2001 года вице-президент РАН. С 2004 по 2016 год был директором Математического института им. В. А. Стеклова РАН. Награжден многими орденами, премиями и медалями, в том числе Государственной премией РФ 1994 года, орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени (2005), и орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени (2014). В 2015 году удостоен медали имени С. А. Чаплыгина Российской академии наук.