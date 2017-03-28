Москва, 28 марта, 2017, 19:52 — ИА Регнум.



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Анализ развития Европейского Союза позволит обеспечить более сбалансированное и равномерное развитие евразийского интеграционного объединения. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 28 марта заявила министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии Татьяна Валовая во время пресс-конференции об итогах вступления Армении и Киргизии в Евразийский экономический союз.

«Для нас важно то, что на примере ЕС можно посмотреть на некоторые ошибки, которые не надо повторять — включая форсированное создание единой валюты без необходимых условий, включая и бездумное расширение, когда увлеклись количественными, а не качественными показателями. Мы очень внимательно смотрим на европейский опыт», — заявила Валовая.

События в Европе служат предметом внимательного изучения, при этом ценность представляет как позитивный опыт Европейского Союза, так и негативный. В том числе это касается вопросов интеграции финансового рынка.

«Европейцам нужна была единая валюта. Преимуществ от введения единой валюты у них было больше, чем негативных последствий. Но даже европейцы эту тему глубоко не проработали, и им нужно было сделать еще многое до того, как вводить единую валюту», — указала эксперт.

По ее мнению, в ЕС было допущено две глобальные ошибки — «быстрое, чрезмерное, лавинообразное расширение», когда Европа стала стремительно принимать всё большее количество экономик, которые не были готовы и к режиму единого внутреннего рынка, и к режиму единой валюты. Второе — это «утрата динамики интеграции», когда после формирования экономического валютного союза с повестки дня был снят вопрос о том, в каком направлении углублять интеграцию в дальнейшем.

В этой связи на среднесрочную перспективу в рамках ЕАЭС запланирована сложная работа по интеграции в валютно-финансовой и макроэкономической сфере, отметила Валовая.

«От введения единой валюты мы сейчас ничего не выиграем. Для нас баланс будет другой. Если начать в 2017 году вводить единую валюту, издержек у нас будет больше, чем преимуществ. Тем не менее интегрироваться валютно-финансовой и макроэкономической сфере надо», — заявила она.

«Нужно повышать макроэкономическую стабильность, уменьшать колебания валютных курсов по отношению друг к другу, делать валютные политики более предсказуемыми и более макроэкономическими стабильными наши государства — у нас есть необходимый набор инструментов и показателей в самом договоре», — пояснила эксперт.

Главная проблема заключается в том, что расчет между странами в долларах США достаточно сложен, и поэтому на повестке дня стоит расширение использования национальных валют во взаимной торговле стран ЕАЭС.

«Статистика уже неплохая. За последние 2015−2016 годы в торговле Белоруссии и России и, с другой стороны, России и Казахстана существенно возросла роль национальных валют. Больше используется российский рубль, чем американский доллар. Но в отношении, допустим, Киргизии и Армении, или Киргизии и Казахстана — используется валюта третьих стран. Нужно расширять использование национальных валют», — констатировала она.

В рамках решения этой проблемы уже сейчас ЕЭК изучает, какие существуют юридические препятствия для такого перехода, и первый анализ показывает, что таких препятствий нет. В то же время комиссия активно работает с бизнес-сообществом, с экспертами, и к середине 2017 года планирует в рамках представить свои исследования в рамках одного из финансовых форумов, указала министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК.

«Сегодня единая валюта нам не нужна, но интеграция валютно-финансовой системы очень нужна, что мы и собираемся сделать», — заключила она.

28 марта в мультимедийном центре ЕЭК состоялась видеоконференция, в ходе которой член Коллегии (министр) по интеграции и макроэкономике ЕЭК Татьяна Валовая рассказала об итогах вступления Армении и Киргизии в Евразийский экономический союз. Кроме того, были затронуты вопросы развития внешнеэкономических связей ЕАЭС с третьими странами.