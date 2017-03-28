Вильнюс, 28 марта, 2017, 19:26 — ИА Регнум. Литовцы ездят в Польшу не только за покупками, они еще являются частыми клиентами польских крематориев, сообщает новостная служба канала LNK. Там сжечь останки можно намного дешевле, чем в единственном в Литве крематории в Кедайняй. Но, как оказалось, в Сувалки и другие польские крематории литовцы везут останки незаконно — без специальных разрешений. Остановить такую контрабанду практически невозможно, потому что закон есть, но нет способов следовать его установкам.

Крематорий в 1874 году

В Польше 46 крематориев. Кремация останков в единственном литовском крематории в Кедайняй с подготовкой документов и другими связанными с этим услугами стоит почти 500 евро, а кремация в Сувалках обходится в 200 евро. Поэтому литовцы — частые клиенты сувалкского крематория. «Тела перевозятся через границу словно контрабанда», — утверждается в сюжете телеканала. С начала 2017 года при перевозе останков из Литвы за границу необходимо специальное разрешение, которые еще называют дорожным паспортом тела погибшего, но часто похоронные бюро забывают информировать о таком разрешении.

«Литовцы, выжидая, пока останки будут кремированы, в Сувалках едут за покупками, говорится в сюжете. Потому что разрешение на вывоз останков за границу выдается бесплатно, но его нужно ждать около суток, а в этом бизнесе время имеет очень большое значение. Упомянутые специальные разрешения выдаются в Центре всеобщего здоровья, в Каунасском департаменте. Специалист Лина Крапавицкене уверяет, что никто ни разу не просил разрешения на вывоз останков в Польшу», — выяснили литовские журналисты телеканала.

«В этом году обращались два раза, были выданы два разрешения. Одно пломбирование осуществлялось в Вильнюсе, останки были отправлены в Пакистан, другое — в Каунасе, останки были отправлены в Россию», — говорит Крапавицкене.

Между тем у сувалкского крематория продолжается движение. Приезжает микроавтобус с литовскими номерами, надписи и декорации на автобусах говорят о том, что в них — останки, но никто не проверяет такой транспорт и не просит показать разрешение. Начальник Отдела предотвращения нарушений Департамента таможни Шарунас Раманаускас утверждает, что если должностные лица остановили бы такую машину, и им бы не было предоставлено разрешения, они бы не пропустили машину и вернули ее назад. Но пока что еще ни одна машина не была остановлена без разрешения.

«Мы на самом деле в своей деятельности ориентируемся на те приоритеты, которые в общем установлены в Литве, и больше смотрим на приезжающие транспортные средства, на перевоз мяса, наркотиков, оружия, наличных, смотрим больше на тот транспорт, что приезжает в Литву, а не уезжает из нее», — поясняет Раманаускас.

Кроме того, несмотря на необходимость иметь такое разрешение, за его отсутствие не предусмотрена никакая административная ответственность. Закон о захоронении останков людей контролируется министерством охраны окружающей среды. Раманаускас говорит, что речь идет не совсем о разрешении, а о дорожном паспорте. Правда, как это меняет суть дела, неясно.

Таможня поясняет, что больше всего внимания уделяется тем транспортным средствам, которые взывают риск. В качестве примера таможня приводит случай, когда в прошлом году таможня получила информацию о том, что транспортное средство, прикрываясь перевозкой останков, возможно, перевозило контрабанду сигарет. Таможенники остановили автобус, обнаружили в нем цинковый гроб, а в нем — 300 тыс. пачек сигарет.