Сана, 28 марта, 2017, 19:10 — ИА Регнум. В случае нападения на йеменский порт Ходейда для доставки продовольствия 17 млн голодающих могут быть использованы другие порты или наземные конвои, заявил специальный координатор ООН по Йемену Джейми Макголдрик, 28 марта сообщает Reuters.

U.S. Navy Гуманитарная помощь

Поставки гуманитарной помощи в Йемен находились «на грани» срыва из-за недостаточного финансирования, несмотря на надвигающуюся угрозу голода, заявил Макголдрик.

В настоящий момент в ООН поступили только 7% от необходимых $2 млрд 100 тыс. для проведения гуманитарной операции в 2017 году.

«…мы рассматриваем возможное нападение на район Ходейда в связи с текущей военной обстановкой на западном побережье, этот порт может стать неработоспособным или недоступным в ближайшем будущем», — заявил Макголдрик.

Напомним, Ходейда является главным портом Йемена. Он сильно поврежден, не хватает кранов для разгрузки судов. Международный комитет Красного Креста (МККК) уже перешел на использование порта Аден на юге страны.

Гражданская война продолжается в Йемене на протяжении нескольких лет. Повстанцы-хуситы, свергнувшие президента страны, противостоят коалиции во главе с Саудовской Аравией, вмешавшейся в конфликт на стороне президента Йемена Абда Раббо Мансура Хади.

Правительственные войска Йемена начали наступление на побережье Красного моря в январе 2017 года, чтобы перекрыть хуситам доступ к портам.