Ростов-на-Дону, 28 марта, 2017, 18:41 — ИА Регнум.

Мартовский транш гуковским горнякам достиг 27,7 млн рублей. Как проинформировали ИА REGNUM в пресс-центре ОАО «Региональная корпорация развития», сегодня, 28 марта, 9,7 млн рублей было направлено работникам ОАО «Замчаловский антрацит» за сентябрь-декабрь 2015 года.

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Всего, начиная с августа 2016 года, шахтёрам обанкротившейся компании «Кингкоул» перечислено 195 млн рублей. Изначально долг перед угольщиками составлял около 320 млн рублей.

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Выплаты продолжаются: шахтёры Ростовской области получают мартовский транш

Напомним, выплаты горнякам производятся в соответствии с «дорожной картой». Перед работниками некоторых предприятий, входящих в состав ООО «Кингкоул», долги погашены полностью.

Как сообщало ИА REGNUM, «Региональная корпорация развития» перечисляет шахтёрам заёмные средства в счет погашения долгов по зарплате с 25 августа 2016 года. В списках пострадавших насчитывалось более 2 тыс. человек. В феврале 2017 года было заявлено, что выплаты шахтёрам будут происходить ежемесячно. На эти цели будет выделяться по 50 млн рублей. С горняками власти планируют рассчитаться к 1 июля 2017 года.

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