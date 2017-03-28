Тбилиси, 28 марта, 2017, 18:25 — ИА Регнум. «Символично, что визит президента Латвии в Тбилиси совпал с началом безвизового сообщения для граждан Грузии в странах Евросоюза», — заявил президент Грузии Георгий Маргвелашвили после встречи со своим коллегой из Латвии, которая состоялась 28 марта. Георгий Маргвелашвили подчеркнул, что Латвия внесла большой вклад в принятие Евросоюзом положительного решения по присвоению Грузии безвизового режима.

President.gov.ge Георгий Маргвелашвили и Раймoндс Вейонис

По информации пресс-службы президента Грузии, встреча в президентском дворце прошла как в формате один на один, так и в расширенном формате, и на ней Георгий Маргвелашвили и Раймондс Вейонис обсудили широкий спектр двусторонних взаимоотношений и перспективы углубления сотрудничества.

«Наши страны — стратегические партнеры, и мы на каждом шагу чувствуем вашу твердую поддержку в отношении суверенитета и территориальной целостности Грузии, ее интеграции в европейские и евроатлантические структуры», — заявил президент Грузии.

Стороны обсудили предстоящий саммит НАТО и возможность представления на этом саммите интересов Грузии, исходя из того, что в этом году грузинская делегация на саммите представлена не будет.

Среди других вопросов были рассмотрены факты нарушения прав человека на «оккупированных территориях», перспективы развития сотрудничества в сферах экономики, бизнеса, торговли, инвестиций, усиления экономических связей между Черноморским и Балтийским регионами, значение нового Шелкового пути и возможности развития транспортного коридора и другие темы.