Москва, 28 марта, 2017, 18:22 — ИА Регнум.



An en Alain Ребёнок в машине

Верховный суд Российской Федерации напомнил Государственной инспекции по безопасности дорожного движения (ГИБДД), что родители не могут быть оштрафованы за перевозку детей без автокресла, если при этом используются альтернативные удерживающие средства. Соответствующее постановление вынес сегодня, 28 марта, судья Владимир Меркулов.

Иск против ГИБДД подал один из водителей Екатеринбурга, который был оштрафован на три тысячи рублей за то, что перевозил ребенка в машине без автокресла. При этом ребенок был пристегнут штатным ремнем безопасности вместе с использованием универсального детского удерживающего устройства.

Верховный суд постановил, что при буквальном толковании норм Правил дорожного движения следует, что перевозить детей в возрасте до 12-ти лет на заднем сидении транспортного средства можно с использованием как детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, так и иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности.

Судья Меркулов пояснил, что согласно нормам ГОСТ, под определение цельного детского удерживающего устройства подпадает использование штатного ремня безопасности с любой плотной подушкой.

Если родители перевозят детей с помощью подобных средств, административное правонарушение не наступает.