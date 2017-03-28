Москва, 28 марта, 2017, 17:28 — ИА Регнум.



Official U.S. Navy Page Пуск ракеты ПРО

Российские военные считают, что американская система противоракетной обороны (ПРО) является угрозой для российской орбитальной спутниковой группировки. Такое заявление сделал сегодня, 28 марта, заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил Российской Федерации Виктор Познихир.

Он напомнил, что США занимаются созданием глобальной системы ПРО более десяти лет. Москва не раз указывала, что создание глобальной системы ПРО — это нарушение стратегической стабильности в мире.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация будет продолжать работу по созданию глобальной ПРО. При этом главной угрозой для США в Вашингтоне считают Иран и КНДР. Однако российская сторона считает, что ни Иран, ни Северная Корея не обладают такими потенциалами, против которых создается американская ПРО. Единственной страной, которая обладает таким потенциалами, является Россия.

Познихир подчеркнул, что из-за развертывания американской ПРО другие страны должны увеличивать свои военные бюджеты.

«Наращивание потенциала американской ПРО стимулирует гонку вооружений, прежде всего стратегических, вынуждает другие государства принимать ответные военные и военно-технические меры», — сказал представитель Генштаба ВС РФ.

По данным Генштаба ВС РФ, американская ПРО способна уничтожать почти все низкоорбитальные космические аппараты. Это является угрозой для всех стран, так как элементы американской ПРО размещены на кораблях ВМС США, которые курсируют по всем океанам.

Познихир заявил, что средства противоракетной обороны США уже сейчас способны перехватывать российские и китайские баллистические ракеты и представляют угрозу стратегическим ядерным силам Москвы и Пекина. Представитель Генштаба ВС РФ подчеркнул, что возможности ПРО США будут только расти.