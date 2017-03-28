Берлин, 28 марта, 2017, 16:38 — ИА Регнум. В ФРГ арестован 30-летний гражданин Афганистана, подозреваемый в связях с террористической группой «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявили представители прокуратуры Германии, 28 марта сообщает Associated Press.

Victor Арест

Сотрудники правоохранительных органов ФРГ считают, что задержанный Абдулла П. являлся командиром подразделения талибов, которое осуществило нападение на военный конвой, в результате чего погибли 16 афганских и американских солдат.

Фамилия задержанного не распространяется в соответствии с законами о неприкосновенности частной жизни.

Напомним, на прошлой неделе Абдулла П. был арестован в Баварии по подозрению в членстве в террористической организации.

Согласно заявлению прокуратуры, задержанный присоединился в талибам в 2002 году. В 2004 году он стал командиром отряда боевиков и принимал участие в «бесчисленных» нападениях на иностранных военнослужащих и правительственные войска Афганистана.

В 2009 году Абдулла П. прибыл в Пакистан, а в 2011 году он приехал в ФРГ.