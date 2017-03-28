Люксембург, 28 марта, 2017, 18:09 — ИА Регнум.

Такие российские компании, как «Газпром нефть», Сбербанк, ВЭБ и ВТБ, которые вслед за «Роснефтью» подали ранее иски в Европейский суд, пытаясь оспорить введенные против них санкции, скорее всего, проиграют эти разбирательства. Об этом сегодня, 28 марта, заявил ИА REGNUM директор Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Константин Симонов.

Cédric Puisney Европейский суд

«Я уверен, что все наши компании такого рода суды проиграют. Потому что «Роснефть» рассматривалась как государственная компания, против которой и против государства были применены политические санкции», — сказал эксперт.

Он указал на то, что оспаривать в Европейском суде можно было лишь саму процедуру, а она нарушена не была. Поэтому пытаться сейчас убедить ЕС в том, что он не прав, накладывая ограничительные меры, не представляется возможным.

Таким образом, Симонов прокомментировал постановление Европейского суда правосудия в Люксембурге о признании санкций, введенных против «Роснефти» в 2014 году, обоснованными. Дело в том, что в 2014 году в отношении «Роснефти» были введены санкции в связи с ситуацией на Украине. Тогда компания обратилась к британским властям с иском о правомерности секторальных санкций ЕС против РФ. По мнению компании, в ЕС слишком широко трактовали антироссийские санкции, в связи с чем произошли дополнительные ограничения во время работы компании на международных рынках. Брюссель ввел ограничительные меры в отношении «Роснефти», чтобы вытеснить компанию с европейского рынка. Утвердил санкции против РФ Совет ЕС, а он не имел на это права, заявлял ранее представитель нефтяной компании Михаил Леонтьев.

В 2015 году Высокий суд Лондона перенаправил иск «Роснефти» в Европейский суд. По примеру этой компании «Газпром нефть», ВЭБ, Сбербанк и ВТБ обратились в Европейский суд. Но эти разбирательства были отложены до вынесения решения по аналогичному иску «Роснефти».

»Эта история слишком политизирована, чтобы Европейский союз вдруг расплакался и сказал: «Да, мы не правы. Санкции отменяем». Тем более что «Роснефть» не так уж сильно от европейских санкций пострадала. В этом плане ей проблем гораздо больше доставили американские санкции, потому что они привели к тому, что проекты, например с Exxon Mobil Corporation в Карском море, были остановлены», — отметил директор ФНЭБ.

В это же время с европейскими партнерами «Роснефти» удавалось плодотворно сотрудничать и после введения санкций. Например, в сделке по продаже 19,75% акций «Роснефти» участвовал итальянский банк «Интеза». Несмотря на то, что финансовые ограничительные меры на российскую компанию были наложены, с европейцами есть множество вариантов, как санкции можно обходить, говорит эксперт.

Он также указал на то, что опыт разбирательств с европейскими структурами показывает, что там, где дело касается экономической стороны вопроса, например, существующих контрактов, у российских организаций есть возможность доказывать свою правоту. Например, летом 2016 года «Газпром» выиграл суд у Литвы, чем были сильно удивлены литовские политики. Сейчас, возможно, без судебного разбирательства будет решен вопрос с Европейской комиссией по антимонопольному расследованию в отношении «Газпрома». К тому же «Газпром» теперь вполне может выиграть иск против «Нафтогаза». Однако все это экономические вопросы, поэтому в разрешении их российская сторона могла рассчитывать на объективность. Когда же дело идет о политике, такие надежды практически напрасны.

«Думаю, этот иск, конечно, был обречен. Одно дело — об экономических отношениях и экономическом праве. И тогда вы обращаетесь в независимый арбитраж, который рассматривает экономические вопросы. И там, действительно, возможна деполитизация этих историй, — подчеркивает аналитик. — Но когда вы пытаетесь доказать, что у вас система о принятии решений абсолютно неправильная, то здесь, конечно, вопрос существует. «Роснефть» фактически говорила о том, что само решение было принято с нарушением европейского законодательства».

Константин Симонов указал на то, что когда компания пытается отстоять свое честное имя и хочет доказать, что ничего не нарушала, и поэтому подает в суд — это нормальная практика, обычная корпоративная процедура. Если же этого не произошло, то компания как бы сама признает свою неправоту. Поэтому сам факт подачи иска — это демонстрация того, что компания с этим не согласна и считает эту историю политизированной.

В свою очередь, «Роснефть» уже прокомментировала решение Европейского суда в Люксембурге. В компании заявили, что считают постановление судебного органа, касающееся санкций против нефтяной компании, незаконным, необоснованным и политизированным.

Кроме прочего, в заявлении компании отмечается: «Суд не смог объяснить, почему ограничения, поводом для которых послужило присоединение Крыма к РФ, касаются таких вопросов, как доступ нефтяных компаний на международные финансовые рынки, нефтедобыча на арктическом шельфе, разработка трудноизвлекаемых запасов, глубоководных и сланцевых месторождений».