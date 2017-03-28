Москва, 28 марта, 2017, 13:58 — ИА Регнум. Российская Федерация никогда не нарушала права инвесторов и международные договоренности, так как в этом вопросе очень легко потерять доверие. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос СМИ о возможности «зеркального ответа» на притеснение российского бизнеса на Украине.

Vidsich Сбербанк России в Киеве

«В этом плане очень легко пошатнуть доверие, потерять реноме страны, которая обеспечивает комфортные условия для инвесторов, — сообщил представитель Кремля журналистам. — Потом потребуются десятки лет, чтобы снова такое реноме заработать».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 23 марта на Украине вступили в силу ограничения в отношении дочерних структур российских государственных кредитных организаций. Теперь этим банкам запрещено осуществлять любые финансовые операции в пользу связанных с ними лиц, включая материнские структуры.

Таким образом, российские кредитные организации, работающие на Украине, не могут вывести финансовые средства за пределы страны, то есть фактически являются заложниками Киева.

Власти Украины решились на данный шаг после того, как Сбербанк объявил о начале обслуживания клиентов по паспортам Донецкой и Луганской Народных Республик (ДНР и ЛНР).

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