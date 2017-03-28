Новосибирск, 28 марта, 2017, 14:11 — ИА Регнум.



Infopro54.ru Сибирское казачество

Правительство Новосибирской области одобрило законопроект о казачестве. Казачьи общества будут помогать областным исполнительным органам госвласти обеспечивать экологическую безопасность, охрану объектов лесного хозяйства и животного мира.

Как сообщили в новосибирском министерстве региональной политики, данный законопроект разработан в соответствии с федеральным законодательством и направлен на регулирование отдельных правоотношений, связанных с развитием российского казачества в регионе. Также проект разграничивает полномочия органов государственной власти области.

К полномочиям новосибирского правительства относятся, в том числе, установление порядка заключения областными исполнительными органами госвласти договоров с казачьими обществами.

Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий считает, что развитие казачества является одним из элементов патриотического воспитания жителей региона. «Реализация законопроекта должна структурировать дальнейшее развитие новосибирского казачества, особенно учитывая важность законодательного регулирования отношений между органами власти и новосибирским казачеством», — сказал Городецкий.

Проект закона «Об отдельных вопросах развития российского казачества в Новосибирской области» одобрен на заседании правительства региона и будет внесен на рассмотрение в Законодательное собрание области.

По официальным данным, которые ИА REGNUM предоставили в правительстве Новосибирской области, в настоящее время региональные законы в сфере развития казачества приняты в 35 субъектах Российской Федерации, в пяти субъектах Сибирского федерального округа.

По состоянию на 1 марта 2017 года на территории Новосибирской области зарегистрированы 23 казачьи организации (около 800 человек), в том числе девять казачьих обществ, входящих в государственный реестр казачьих обществ в РФ. В декабре 2016 года утвержден план по реализации в регионе стратегии развития государственной политики РФ в отношении российского казачества до 2020 года.