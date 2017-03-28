Астана, 28 марта, 2017, 13:15 — ИА Регнум. В Казахстане продолжается подготовка к весенне-полевым работам. В ближайшее время в нескольких регионах страны начнется сев пшеницы, а затем и риса. Между тем, сегодня, 28 марта, на заседании правительства первый вице-министр сельского хозяйства Кайрат Айтуганов отчитался о ходе подготовки к проведению весенне-полевых работ 2017 года. По словам спикера, в этом году Казахстан намерен увеличить посевные площади почти на полтора процента.

Комитет по статистике Министерства национальной экономики

«В 2017 году сельхозкультуры планируется разместить на площади почти 22 млн га, что на 311 тысяч га больше, чем в 2016 году. Площади весеннего сева составят 18,5 млн га. Разница приходится на озимые культуры и пары. В соответствии с новой госпрограммой для насыщения внутреннего рынка отечественной продукцией, повышения загрузки перерабатывающих и комбикормовых предприятий и укрепления кормовой базы животноводства начаты меры по диверсификации посевных площадей», — сообщил Айтуганов.

Вице-министр отметил, что в первую очередь будут расширены площади под зернофуражные культуры (ячмень, овес, кукуруза на зерно, горох, нут) на 206 тысяч га, крупяные — на 32 тысячи га; масличные — на 60 тысяч га, кормовые культуры — на 593 тысяч га, сахарную свеклу — на 7 тысяч га.

Комитет по статистике Министерства национальной экономики

При этом Айтуганов сообщил, что Казахстан намерен сократить в 2017 году посевные площади водозатратных культур: риса — почти на 2 тысяч га, хлопчатника — на 4,6 тысяч га и пшеницы — на 338 тысяч га. В целом под зерновыми будет занято более 15 млн га, в том числе, под пшеницей — около 12 млн га.

Отметим, что в 2016 году Казахстан также увеличивал посевные площади на 455,1 тысяч га (2,1%) по сравнению с 2015 годом. Посевная площадь сельхозкультур в 2016 году составила 21,6 млн га. Большая часть площадей — 15,4 млн га была засеяна зерновыми культурами, 3,6 млн га — кормовыми культурами, 2,03 млн га — масличными культурами.

Комитет по статистике Министерства национальной экономики Казахстана

При этом среди зерновых культур наибольшую долю занимала пшеница (12,4 млн га). Расширились также посевные площади бобовых культур в 1,9 раза, сахарной свеклы — на 37,2%, хлопка — на 10,5%, овощей открытого грунта — на 3,8%, культур масличных — на 1,5%, пшеницы — на 5,9%. В то же время произошло уменьшение посевных площадей табака — на 22,5%, риса — на 3,9%, кукурузы — на 3,4%, картофеля — на 1,9%, бахчевых — на 0,7%.

Что касается посевной кампании 2017 года, то не ясно, за счет чего страна намерена увеличить посевные площади. Следует пояснить, что сельскохозяйственная отрасль Казахстана напрямую зависит от государственных кредитов, выделяемых фермерам. По словам Кайрата Айтуганова, в 2017 году из бюджета страны на проведение весенне-полевых и уборочных работ выделен бюджетный кредит в сумме 60 млрд тенге (11,1 млрд руб.) — то есть, ровно такая же сумма, что и в 2016 году.

Впрочем, в 2014 году объем посевных площадей в стране составил 21,9 млн га. При этом объемы финансирования сельскохозяйственных работ, как весенне-полевых, так и уборочных составили всего 49,9 млрд тенге (9,2 млрд руб).

Между тем, из средств, выделяемых в 2017 году, по словам Айтуганова, планируется финансировать 1500 субъектов агропромышленного комплекса, а охват посевных площадей составит 3 млн га. Вице-министр также пояснил, что приоритет в финансировании будет отдаваться масличным и кормовым культурам.

«К тому же, в этом году будет особое внимание уделено качеству семян. Необходимо отметить, что в рамках госпрограммы усовершенствован механизм поддержки семеноводства. Так, с текущего года возобновлено субсидирование оригинальных и элитных семян, а семена первой репродукции будут субсидироваться только по приоритетным культурам и без минимальных норм. Кроме того, будет продолжено субсидирование элитных саженцев плодово-ягодных культур, винограда и гибридов первого поколения. Под урожай 2017 года засыпано свыше 2,4 млн тонн семян сельхозкультур», — сообщил Айтуганов.

Он также добавил, что на субсидирование минеральных удобрений в 2017 году выделено 13 млрд. тенге (2,4 млрд руб.) — это на 2 млрд тенге (370 млн руб.) больше, чем в прошлом году.

Напомним, президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во время расширенного заседания правительства в феврале 2017 года назвал субсидии для агропромышленного комплекса «кормушкой» для местных исполнительных органов.

«Унификация должна быть в распределении субсидий. Не знаю, как вы используете субсидии. До меня доходят сведения, что субсидии стали кормушкой для местных органов и тех компаний, которые берут эти деньги. Не используются рационально. Кто следит за этими деньгами? Это государственные деньги», — заявил президент.

В связи с этим Назарбаев поручил Генеральной прокуратуре и Счетному комитету досконально проверить, как используются деньги.

«Все это говорит о том, что отрасль до сих пор управляется, как минимум, неэффективно. Поручаю Аскару Мырзахметову (министр сельского хозяйства — ИА REGNUM ) переломить ситуацию, обеспечить выполнение поставленных задач», — заявил Назарбаев.

К слову, на днях прокуратура Восточно-Казахстанской области начала проверку местных исполнительных органов на предмет нарушения законодательства при реализации государственных программ развития АПК.

Как сообщила пресс-служба ведомства, надзорный орган предложил сельхозтоваропроизводителям принять участие в анкетировании и ответить на четыре конкретных вопроса: «Доступны ли Вам государственные субсидии в сфере АПК?», «Какие проблемы возникают у Вас при получении субсидий?», «Какие именно виды субсидий сложнее всего получить?» и «Как, по вашему мнению, можно улучшить процедуру получения субсидий?».

Ответы на эти вопросы можно отправлять анонимно. Кроме того, на период проведения проверки в прокуратуре организован телефон доверия.

Между тем, Министерство сельского хозяйства Казахстана, как сообщил сегодня Айтуганов, установило отпускные цены на дизельное топливо на время посевной кампании. В марте цена утверждена на уровне 105 тенге (19,4 руб.) за литр. С учетом расходов операторов средняя цена дизтоплива для сельхозтоваропроизводителей составит порядка 120 тенге (22,2 руб.) за литр при рыночной цене 130 тенге (24 руб.). Необходимый объем дизтоплива на весну — 375 тысяч тонн, из них на март — 148 тысяч тонн.

Напомним, в 2016 году стоимость дизельного топлива была установлена в размере 79 тенге (14,6 руб.) за литр при рыночной стоимости 99 тенге (18,3 руб.) за один литр. Потребность в дизельном топливе на время проведения весенне-полевых работ 2016 года составила примерно 366,8 тысячи тонн.

Тем временем, в Южно-Казахстанской области назревает скандал, связанный с посевной кампанией. Как сообщил на днях руководитель областного управления сельского хозяйства Серик Турбеков, несмотря на то, что посевная уже на носу, регион к ней не готов. По данным Турбекова, из 445,4 тысячи га земли, предназначенных для распашки, распахано лишь 367,1 тысячи га. При этом в Туркестане, Тюлькубасском и Чардаринском районах из выделенных горюче-смазочных материалов получено всего 3−5%. Приблизительно такая же картина в Пахтаральском районе и в городе Кентау.

Напомним также, в феврале 2017 года министр национальной экономики Казахстана Тимур Сулейменов пообещал, что рост сельскохозяйственной отрасли за год составит 2,5%.