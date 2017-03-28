Москва, 28 марта, 2017, 12:33 — ИА Регнум. Сегодня, 28 марта, Общественная палата РФ открыла горячую линию по мониторингу цен на продукты питания и медикаменты, сообщили в ОП РФ.

Bezformata.ru Горячая линия

Простые граждане, общественные организации и иные лица могут сообщить о фактах неправомерного повышения цен на продукты питания и медикаменты по телефону 8−800−737−77−66 (бесплатный звонок из любого региона России).

Время работы горячей линии: пн-чт с 9:00 до 18:00, пт — с 09:00 до 16:45.

Информация, поступающая на горячую линию, будет оперативно обрабатываться, обобщаться и направляться в Генеральную прокуратуру РФ для принятия мер реагирования.

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Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 14 марта президент РФ Владимир Путин на расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры РФ заявил о необходимости пресекать неправомерный рост цен на продукты и лекарства, но действовать аккуратно.