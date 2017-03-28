Москва, 28 марта, 2017, 12:19 — ИА Регнум. Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека в связи с потеплением в ряде регионов России с 16 марта начала еженедельный мониторинг за клещевым вирусным энцефалитом (КВЭ) и другими инфекциями, передающимися клещами, сообщили в Роспотребнадзоре.

JerzyGorecki Клещ

Во всех субъектах РФ сформированы и начата реализация планов по предупреждению распространения инфекционных заболеваний, передающихся с укусами насекомых.

По состоянию на 24 марта на 32 га площадей зеленых зон проведены акарицидные обработки. Всего запланирована обработка более 90 тысяч га.

В ведомстве отметили, что в медицинские организации по поводу присасывания клещей уже обратились 398 человек.

Роспотребнадзор проводит работу с населением по профилактике инфекций, передающихся с укусами клещей. Так, на федеральных и региональных телеканалах вышло более 200 сюжетов, опубликовано свыше 420 информационных сообщений, издано более 37 тыс. памяток.

Ситуация остается на контроле Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

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Как сообщало ИА REGNUM, в ряде регионов Южного федерального округа активизировались переносчики опасных заболеваний — клещи. Первый укус клещом в крае зарегистрирован в Краснодаре. Еже один случай укуса клеща зафиксирован в Бронницах Московской области.

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