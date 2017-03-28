Пекин, 28 марта, 2017, 11:53 — ИА Регнум. Народный банк Китая опубликовал заявление, согласно которому центральный паритетный курс китайского юаня к доллару США по состоянию на 28 марта остановился на отметке 6,8782 юаня за доллар. Таким образом, национальная валюта КНР впервые за 4 последних рабочих дня прекратила укрепляться по отношению к американской валюте.

Иван Шилов ИА REGNUM Валюта

В заявлении главного финансового органа страны подчеркивается, что ослабление юаня на 81 базисный пункт не является сигналом о проблемах в национальной экономике КНР, пишет «Синьхуа».

Как и прежде, главными причинами временного ослабления китайской валюты называют внешнеэкономическую деятельность третьих стран, а также проводимую в настоящее время реформу механизма расчета паритетного курса.

Начиная с 22 марта китайский юань последовательно укреплялся по отношению к доллару США, «отыграв» у американской валюты сразу 370 базисных пунктов. Стремительное укрепление национальной валюты КНР произошло вскоре после обвала юаня, зафиксированного 17,20 и 21 марта. Тогда всего за три дня юань «подешевел» на 451 базисный пункт.

Согласно недавно опубликованным данным, китайская экономика постепенно стабилизируется. За первые два месяца 2017 года промышленное производство выросло на 6,3%, рост инвестиций в основной капитал ускорился до 8,9%.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 27 марта китайский юань укрепился по отношению к доллару США на 144 базисных пункта.