Москва, 28 марта, 2017, 12:00 — ИА Регнум. В России в январе-феврале 2017 года выявлено 57,5 тыс. нарушений трудового законодательства, сообщили в Роструде.

Дарья Антонова ИА REGNUM Оплата труда

15,3 тыс. нарушений касались оплаты труда, что на 30% меньше, чем за аналогичный период 2016 года. За год инспекторы труда выявили 21,9 тыс. нарушений, связанных с оплатой труда.

В результате принятых мер за два месяца 2017 года удалось добиться погашения задолженности по заработной плате на сумму более 2 млрд рублей перед 126,7 тыс. работниками.

Читайте также: Задолженность по зарплате в РФ снизилась на четверть — Минтруд

Как сообщало ИА REGNUM, задолженность по заработной плате в РФ по состоянию на 1 февраля 2017 года составляла 3,2 млрд рублей.