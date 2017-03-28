Москва, 28 марта, 2017, 11:18 — ИА Регнум.



skeeze Пожарные

Глава МЧС России Владимир Пучков распорядился представить к государственным наградам пожарных, проявивших мужество и отвагу при тушении крупного пожара на Казанском пороховом заводе. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Начальник караула специальной пожарно-спасательной части № 3 ФГКУ «Специальное управление ФПС № 35 МЧС России» капитан внутренней службы Эдуард Илларионов, погибший при тушении пожара на Казанском пороховом заводе, будет представлен к государственной награде посмертно. Эдуард Илларионов будет награжден Орденом Мужества.

Еще четверо пожарных этого же подразделения — Кирилл Мигачев, Артур Хузин, Владимир Совенко, Марсель Исмагилов представлены к медали «За отвагу». Старший инструктор газодымозащитной службы подразделения Нияз Ибатуллин будет награжден орденом Мужества.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, пожар на Казанском пороховом заводе вспыхну 24 марта вечером. Возгоранием была охвачена площадь, равная 400 квадратным метрам. Пожару присвоена третья категория сложности из четырех.

Первым к месту пожара прибыло подразделение специальной пожарно-спасательной части № 3, возглавляемое капитаном внутренней службы Эдуардом Илларионовым. В ходе проведения разведки в здании произошел взрыв, в результате которого капитан внутренней службы Илларионов получил тяжелые травмы. В пути следования в медицинское учреждение на машине скорой помощи Эдуард Илларионов скончался.

После пожара Казанская прокуратура по надзору за исполнением законодательства на особо режимных объектах Татарии начала проверку, в ходе которой планировалось дать оценку действиям должностных лиц предприятия на предмет соблюдения требований безопасности при производстве работ, а также противопожарного законодательства. По факту пожара возбуждено уголовное дело по ч.2. ст. 217 УК РФ («Нарушение правил безопасности на пожароопасных объектах»).