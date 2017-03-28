Ростов-на-Дону, 28 марта, 2017, 10:49 — ИА Регнум. ‪За пять месяцев до запуска воздушной гавани «Платов» в Ростовской области объект получит паспорт строительной готовности. После этого специалисты приступят непосредственно к подготовке к запуску аэропорта: монтажу ‬технологического оборудования, все службы и персонал, которые будут работать здесь, пройдут обучение. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе губернатора 28 марта.

Donland.ru Аэропорт «Платов»

Строители набрали довольно высокий темп, работы опережают плановый график на месяц. Поэтому сомнений в дате запуска аэропорта «Платов» нет. Он состоится 1 декабря 2017 года. Что касается переезда международного аэропорта «Ростов-на-Дону», то этот процесс займёт буквально один день, без перерыва в полетах.

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‪Отметим, 27 марта донской регион с инспекцией посетил ‬помощник президента РФ Игорь Левитин. Он проверил готовность дорог и аэропорта к ЧМ-2018.

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На выездном совещании также был поднят вопрос о базировании в воздушной гавани авиакомпании, которая ранее располагалась в Краснодаре. Операционную деятельность «Азимут» начнёт в сентябре. Ранее сообщалось, что своим пассажирам перевозчик предложит перелёты на борту SSJ-100. Предполагается, что авиапарк будет насчитывать 12 самолётов.

Как сообщало ИА REGNUM, базирование компании «Азимут» в международной гавани «Платов» ещё в 2016 году одобрил глава российского государства Владимир Путин.

Игорь Левитин также спросил о транспортном сообщении между «Платовым» и областным центром. Донской губернатор заверил, что вопрос проработан, детально он будет рассмотрен на совещании в мае.

Напомним, аэропорт и южную столицу разделяют почти 30 километров. В ноябре 2016 года министр транспорт России Максим Соколов озвучил идею запуска из Ростова-на-Дону до аэропорта скоростного трамвая. Также известно о возможном запуске электрички.

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В январе 2017 года строящийся с нуля аэропорт на Дону был официально назван в честь донского атамана Матвея Платова. Соответствующее распоряжение подписал российский премьер Дмитрий Медведев. Это название выбрали сами жители Ростовской области.