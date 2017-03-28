Абакан, 28 марта, 2017, 10:38 — ИА Регнум. В Абакане предстанет перед судом бывший руководитель администрации главы Хакасии Владимир Бызов, обвиняемый в незаконном приобретении и хранении боеприпасов. Об этом ИА REGNUM сообщили сегодня, 28 марта, в республиканской прокуратуре.

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По версии дознания, до 28 декабря 2016 года Бызов незаконно приобрел у неустановленного лица патроны, предназначенные для огнестрельного нарезного оружия. Он хранил их в металлическом сейфе и шкафу — в комнате-кабинете по месту жительства.

27 марта 2017 года прокуратура Абакана направила уголовное дело по обвинению Владимира Бызова с утвержденным обвинительным актом в суд для рассмотрения по существу. Если бывшего высокопоставленного чиновника признают виновным в незаконном приобретении и хранении боеприпасов, ему грозит лишение свободы сроком до 4 лет.

Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, Владимир Бызов является фигурантом громкого уголовного дела о мошенничестве и взятке в особо крупном размере в сфере закупок медицинского оборудования и лекарственных препаратов. По данным следствия, речь идет о хищении бюджетных средств на сумму более 195 млн рублей, размер взятки также впечатляет — более 17 млн рублей. После обнародования подробностей коррупционного скандала Бызов лишился должности руководителя администрации главы Хакасии.

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В марте текущего года апелляционная инстанция Верховного суда республики оставила без изменения меру пресечения Владимиру Бызову. Таким образом, Верховный суд согласился с постановлением Абаканского горсуда от 17 февраля о продлении до пяти месяцев срока содержания Бызова под стражей.