Таллин, 28 марта, 2017, 09:35 — ИА Регнум. Решение Европейского суда отказать Эстонии в возврате выплаченного в середине 2000-х годов «сахарного штрафа» означает помимо окончательной потери более 34 млн евро самого штрафа еще и выплату судебных издержек. Об этом ИА REGNUM сегодня, 28 марта, сообщили в канцелярии правительства Эстонии, отметив, что отрицательное для эстонской стороны решение означает и потерю денег, затраченных Эстонией на ведение судебного процесса. Точная сумма затрат не известна, но, по данным национальных СМИ, речь может идти о сумме более одного миллиона евро.

Konrad Zielinski, son of Julo Флаг Эстонии

Дело, рассматриваемое в Европейском суде с 2015 года, было инициировано Эстонией после того, как Еврокомиссия отказала стране в возврате «сахарного штрафа», выплаченного как обязательное условие при вступлении страны в Евросоюз в 2004 году. Штраф, в свою очередь, был назначен за чрезмерные запасы сахарной продукции на складах предприятий Эстонии накануне вступления в ЕС. Общая сумма «сладкого наказания» оставила 45,7 млн евро, однако Эстония выплатила 75% суммы по договоренности с ЕК.

При этом сама выплата штрафа носила неполный характер. Еврокомиссия просто удерживала сумму штрафа, разбитую по годам, из евросредств, выделяемых Эстонии в рамках различных программ. За десять лет членства Эстонии в ЕС эта сумма составила те самые 34,3 млн евро. В начале 2015 года Эстония, которая всегда ставила под сомнение назначение «сахарного штрафа», решила оспорить его в европейских инстанциях, обвинив Еврокомиссиию в нарушении правовых принципов Евросоюза и «безосновательном обогащении» за счет прибалтийской республики.

Европейский суд встал на сторону Еврокомиссии, объявив, что Эстонией не представлено новых обстоятельств по сути дела. Ссылки эстонской стороны на прежние решения Европейского суда общей инстанции, благодаря которым Эстонии были возвращены более 6 млн евро за штрафы по излишним складским запасам других сельхозпродуктов (не сахара), не возымели своего действия.