Луганск, 28 марта, 2017, 09:11 — ИА Регнум. В результате обстрелов территории Луганской Народной Республики (ЛНР) со стороны киевских силовиков один человек погиб, сообщили в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

(сс) Ministry of Defense of Ukraine Украинские артиллеристы

По данным властей республики, погиб один военнослужащий Народной милиции. Силовики обстреляли из 152-миллиметровой артиллерии районы поселка городского типа Фрунзе, сел Калиново, Логвиново, Сокольники, Лозовое, Нижнее Лозовое.

Также применялись минометы, гранатометы, стрелковое оружие и вооружения БМП, уточнили в Луганском информационном центре. Всего по территории республики было выпущено около 285 снарядов и мин.

Со своей стороны представители ВСУ заявили о 58 обстрелах со стороны республик Донбасса за минувшие сутки.

Напомним, согласно подписанным в 2015 году Минским соглашениям, согласованным со странами «нормандской четверки» (Россия, Германия, Франция, Украина), обе стороны конфликта обязуются отвести войска от линии фронта, прекратить огонь и начать мирное урегулирование конфликта.

Киев категорически отказывается выполнять Минские соглашения, не отводя свое вооружение и продолжая обстрел территорий Донецкой и Луганской народных республик