Новосибирск, 28 марта, 2017, 09:03 — ИА Регнум.

Численность населения Новосибирской области по состоянию на 1 января 2017 года составила почти 2,8 млн (2 779,6 тыс.) человек. За год она увеличилась на 17,3 тыс. человек (на 0,6%), сообщает Новосибирскстат. Статистики отмечают, что это максимальное значение числа жителей за весь период существования области.

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Население региона в 2016 году приросло как за счет миграции (15,3 тыс. человек), так и за счет естественного (2 тыс. человек) прироста.

По темпам роста Новосибирская область опережает Россию и Сибирский федеральный округ в целом: численность населения РФ в 2016 году возросла на 0,2%, Сибири — только на 0,01%.

Как отмечают новосибирские органы статистики, в последние годы в регионе темпы роста численности стали постепенно снижаться — за 2012−2015 гг. общий прирост населения сократился на 32%, но в 2016 году ситуация снова изменилась: возросшее сальдо миграции привело к увеличению общего прироста населения на 12,3%.

Большая часть населения области (79%) проживает в городской местности — почти 2,2 млн человек. Тенденция роста городского населения наметилась еще с 2006 года. За 2016 год число городских жителей увеличилось почти на 19 тыс. человек, или на 0,9%, миграционный прирост составил 15,5 тыс. человек, естественный прирост — 3,4 тыс. человек. При этом, удельный вес городского населения Новосибирской области выше, чем по России (74,3%) и Сибирскому федеральному округу (73%).

«Основной вклад в увеличение городского населения вносит город Новосибирск. На долю новосибирцев приходится 73% всех горожан. Численность населения города за год выросла на 18,8 тыс. человек, или на 1,2%, и составила чуть более 1,6 млн человек», — отмечает Новосибирскстат, подчеркивая, что среди районов города первые три места по численности населения традиционно занимают Ленинский (301 тыс. человек), Октябрьский (223,4 тыс.) и Калининский (199,4 тыс.) районы. Самым малочисленным остается Железнодорожный район (65 тыс. человек).

При этом, за 2016 год численность сельского населения уменьшилась на 1,6 тыс. человек, или на 0,3% и составила 585,8 тыс. человек. По данным статистиков, к ежегодному снижению численности сельского населения приводят миграционный отток и естественная убыль. Положительной тенденцией органы статистики называют сокращение убыли сельского населения по сравнению с 2015 годом в 1,7 раза за счет существенного снижения миграционного оттока из сельской местности.

По городским округам и муниципальным районам Новосибирской области рост численности населения зафиксирован в Новосибирске (1,2%), Бердске (0,5%), Оби (1%), Кольцово (2,6%), и в Коченевском (0,8%), Мошковском (2,6%), Новосибирском (1,7%) и Ордынском (0,9%) районах. Наибольшие «потери» численности населения наблюдались в Кыштовском (1,9%), Чистоозерном (1,7%), Здвинском (1,6%), Доволенском и Убинском (по 1,4%) муниципальных районах.