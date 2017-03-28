Москва, 28 марта, 2017, 08:36 — ИА Регнум. Постановлением правительства РФ утверждены правила ведения перечня видов федерального государственного контроля с классификацией по федеральным органам исполнительной власти, уполномоченным на их осуществление, сообщается на сайте правительства РФ.

Плакат «Хозяйствуй умело», СССР

Принятые решения позволят систематизировать виды федерального государственного контроля (надзора) с классификацией по федеральным органам исполнительной власти, уполномоченным на их осуществление.

Тем самым создаются дополнительные условия для повышения качества контрольно-надзорной деятельности и снижения административной нагрузки на юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Перечень видов госконтроля будет общедоступен.