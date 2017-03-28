Москва, 28 марта, 2017, 08:24 — ИА Регнум. В России сохраняется повышенный уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ, еще как минимум две недели ситуация будет оставаться непростой, пишет газета «Известия».

Ponchikov.net Грипп

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, за прошедшую неделю число госпитализированных с гриппом и ОРВИ пациентов выросло на 14%. Также сохраняется динамика увеличения удельного веса вирусов гриппа В среди диагностированных в лаборатории диагнозов «грипп».

"Если на предыдущей неделе доля вирусов гриппа B составляла 75%, то на этой неделе это уже 86,5%», — сказала Попова.

Уровень заболеваемости остается высоким преимущественно за счет заболевания детей. Максимально высокие показатели заболеваемости — у школьников в Калмыкии и Кемеровской области.

Ранее Попова заявила, что в Россию вслед за штаммом вируса H3N2 может прийти новая волна гриппа В. Вирус такого типа поражает меньшее число людей, но известен более опасными осложнениями (поражение нижних дыхательных путей, бронхит, пневмония).

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