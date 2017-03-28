Белград, 28 марта, 2017, 08:10 — ИА Регнум.



Kremlin.ru Александр Вучич и Владимир Путин

Президент России Владимир Путин и глава сербского правительства Александр Вучич во время встречи в Кремле обсудили инициативу по созданию в Республике Сербия центра по ремонту вертолетов советского и российского производства. Об этом сообщил Вучич, видеозапись выступления опубликована его пресс-службой.

По словам Вучича, обсуждение вопроса о создании центра по ремонту вертолетов инициировал сам Путин. Ранее сербская сторона обсуждала эту тему с вице-премьером РФ Дмитрием Рогозиным и компанией «Рособоронэкспорт».

Часть техники может ремонтироваться на территории Сербии, а часть — в России, пояснил сербский премьер-министр.

Он добавил, что такой проект будет иметь большое значение для оборонного авиазавода «Момо Станойлович» и сербских институтов.

«Вопрос — можем ли мы это в данный момент на себя взять, и сколько еще потребуется времени, чтобы вложить в специалистов, в их знания, техническое образование и так далее», — отметил он.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 27 марта в кремле прошла встреча президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Сербии Александра Вучича. Путин и Вучич говорили о перспективах развития двустронних отношений, в том числе — о наращивании торгового и инвестиционного сотрудничества Москвы и Белграда. Собеседники также обменялись мнениями по актуальной международной и региональной повестке.