Москва, 28 марта, 2017, 06:48 — ИА Регнум.



Rosgvard.ru Национальная гвардия Российской Федерации

Подразделение Росгвардии, отвечающие за охрану общественного порядка, планируется оснастить беспилотными летательными аппаратами и комплексами воздушного наблюдения, сообщил заместитель главнокомандующего войсками генерал-лейтенант Олег Борукаев 27 марта в интервью телеканалу НТВ.

«Что касается охраны общественного порядка, то в настоящее время развивается беспилотная техника и комплексы воздушного наблюдения для того, чтобы осуществлять мониторинг обстановки в местах проведения массовых акций», — отметил Борукаев.

Технические новинки планируется передать и другим подразделениям Росгвардии. Так, для охраны важных государственных объектов выделят патрульные автомобили нового типа и современные средства связи. При оснащении оружием боевых подразделений будет сделан упор на оружии нелетального воздействия.

Новинки научно-технического прогресса активно внедряются во все подразделения, заявил Борукаев. Для координации работы в этой области создано военно-научное управление, действует центр военно-стратегических исследований. Обо всех новинках ведомство планирует информировать общественность, пообещал замглавнокомандующего.