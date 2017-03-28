Берлин, 28 марта, 2017, 06:30 — ИА Регнум. Ранее французская автомобилестроительная компания PSA Group заключила сделку с General Motors о покупке её европейских подразделений Opel и Vauxhall. В компании Opel озабочены тем, что правление новой материнской компании может ухудшить положение работников: сократить рабочие места, заработные платы и т. д. Поэтому Совет директоров Opel требует закрепленные судом гарантии и грозит в случае их нарушения забастовками, сообщает Die Finanzen.

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Генеральный директор PSA Карлос Таварес неоднократно отмечал, что покупка Opel никак не скажется на месторасположении компании и на ее сотрудниках.

«Но до сих пор это лишь устные обещания, — отметил председатель профсоюза Opel Шефер-Клюг в своем письме руководству, — мы хотим письменных гарантий, закрепленных судом».

К слову, стоимость активов Opel и Vauxhall оценивается в 1,3 и 0,9 миллиарда евро соответственно. После приобретения компаний, общая выручка которых в 2016 году составила 17,7 миллиарда евро, PSA Group станет вторым по величине автопроизводителем в Европе.