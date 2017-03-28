Москва, 28 марта, 2017, 06:12 — ИА Регнум.



Mil.ru Гуманитарная помощь Алеппо

Шесть гуманитарных акций провел российский центр по примирению враждующих сторон на территории Сирии за истекшие сутки, сообщает 28 марта пресс-служба министерства обороны России.

Пять акций прошли в провинции Алеппо: в районах Халеб Дждида, Баб-Насрин, Аль-Хайдария, Халидия и Аль-Маади, где местные жители получили 2,4 тонны бутилированной воды, 300 продуктовых наборов и 0,8 тонны канцелярии и детских игрушек.

Еще одна акция прошла в городе Шакка провинции Эс-Сувейда, где жители получили 350 продуктовых наборов.

Всего за сутки, 27 марта, было роздано 6,1 тонны груза, гуманитарную помощь получили около 1,9 тысячи жителей.

За этот же период самолетами РФ с использованием парашютных платформ в район города Дейр-эз-Зор доставлена была 21 гуманитарного груза ООН.