Мосул, Ирак, 28 марта, 2017, 02:55 — ИА Регнум. Армия Ирака захватила деревню Бадуш на западе от Мосула и продвинулась в направлении аэропорта Таль-Афар, однако сообщение исламистских экстремистов с сирийской Раккой до сих пор полностью не прекращено, передает Reuters.

Raad Azeze Солдаты ВС Ирака

В то время как войска уже освободили левобережную часть Мосула и значительно продвинулись в западной части города, наступая с востока, на северо-западе, западе и юго-западе от города значительных успехов в борьбе с террористами «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) не наблюдалось.

Курдская пешмерга остановила наступление к северу от Мосула еще в прошлом году — президент Иракского Курдистана Масуд Барзани уже заявил, что для пешмерги «война закончена». Штурм аэропорта Таль-Афар, который находится на юго-западной окраине Мосула, шиитское ополчение и военные Ирака ведут с ноября 2016 года, и пока безуспешно.

Тем не менее, военные считают, что изгнание террористов из населенного пункта Бадуш и ряда других укреплений на западе от города может в скором времени привести к полному окружению Мосула.

«Бадуш был важной базой «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), — сообщил журналистам подполковник Али Яссем. — Это отправная точка маршрута снабжения от Мосула через Таль-Афар к Сирии».

Однако заметного прогресса на данном направлении нет: Бадуш был захвачен еще в начале месяца, вслед за ним взято еще несколько небольших населенных пунктов, но укрепленный аэропорт Таль-Афар военным пока «не по зубам».

Напомним, военная операция иракской армии и ВВС США по освобождению Мосула от террористов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) началась 17 октября 2016 года. В настоящий момент от исламистов освобождена восточная часть города, бои ведутся в западном Мосуле.

По неофициальным данным, число жертв среди гражданского населения к середине марта могло превысить 3500 человек. Число беженцев из Мосула приблизилось к 200 тыс. человек.