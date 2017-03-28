Воронеж, 28 марта, 2017, 07:53 — ИА Регнум. Более сотни воронежцев собрались, чтобы посадить новые деревья на территории, пострадавшей от лесных пожаров 2010 года. Как передает корреспондент ИА REGNUM, в субботу 25 марта волонтеры проекта «Здоровый лес» организовали акцию по посадке леса на Кожевенном кордоне Пригородного лесничества Воронежской области.

Марина Каширская ИА REGNUM Участники акции вместе с организаторами

Марина Каширская ИА REGNUM Каждая пара получила отдельную борозду, в которой высаживала сеянцы сосны и березы

Акция была приурочена к Международному дню леса, или Всемирному дню защиты лесов, который отмечается 21 марта. Праздник ведет свою историю с 1971 года, когда его инициатором выступила Европейская конфедерация сельского хозяйства, а поддержала идею Всемирная Продовольственная и сельскохозяйственная организация при ООН. Официально утвержден праздник был в 2012 году. Учреждение Дня защиты лесов должно было обратить внимание людей на проблему вырубки лесов.

Марина Каширская ИА REGNUM Сажали волонтеры сеянцы сосны и березы

Воронежцы использовали этот день как повод напомнить о деревьях, погибших в лесных пожарах 2010 года. Напомним, тогда летом в Воронежской области огонь уничтожил деревья на площади в 16 тыс. гектаров. На территории Кожевенного кордона сгорела значительная часть леса, а также турбазы и дачи. Пострадало более тысячи гектаров леса.

Марина Каширская ИА REGNUM Настроение некоторых участников не смогли испортить ветер и снег

Среди причин, приведших к масштабным пожарам, спасатели называли в том числе и несанкционированные свалки. В 2015 году территорией Кожевенного кордона заинтересовалась прокуратура: рядом с территорией МУП города Воронежа «Туристический культурно-оздоровительный комплекс «Росинка» образовалась свалка отходов, общая площадь которой составила более 20 квадратных метров. Директора МУПа привлекали к административной ответственности и заставляли платить штраф за загрязнение лесов.

Марина Каширская ИА REGNUM Тот, кто делает лунки для сеянцев, называется мечником — по названию орудия, «меча Колесова»

Участники проекта «Здоровый лес» посещают Кожевенный кордон уже не в первый раз: в 2016 году волонтеры три раза приезжали высаживать деревья. Тогда волонтеры посадили около 17 тыс. сеянцев сосны и березы на общей площади в 6 га.

Марина Каширская ИА REGNUM Организаторы надеются, что своими акциями помогут восстановить леса в Кожевенном кордоне

Однако акция 2017 года стала более массовой: всего восстанавливать лес 25 марта приехали около 120 человек — на нескольких автобусах, кто-то приезжал на собственном транспорте. Многие принимают участие в подобной акции не впервые — среди волонтеров были те, кто сажает деревья каждый год. Среди участников были студенты Воронежского государственного университета, Воронежского государственного архитектурно-строительного университета, Воронежского технического университета, Воронежского государственного университет инженерных технологий, Воронежского государственного медицинского университета имени Н. Н. Бурденко и Воронежского государственного лесотехнического университета имени Г. Ф. Морозова. Среди волонтеров также были школьники, представители частных компаний, бюджетных учреждений и молодежных организаций — например, АО «Воронежсинтезкаучук», ПАО «ТНС-Энерго Воронеж», Областного молодежного центра и Молодежного правительства Воронежской области. Кто-то приехал по своей инициативе — с друзьями, семьей или в одиночку.

Марина Каширская ИА REGNUM Около 18 тысяч сеянцев сосны и березы посадили волонтеры за 2,5 часа

Перед работой — инструктаж по посадке деревьев. Участники делятся на пары. Во время посадки сеянцев орудуют не обычной лопатой, а «мечом Колесова»: с его помощью в борозде делают лунку, помещают туда сеянец, прижимают корень и притаптывают. Самое важное — плотно зажать корень землей, иначе сеянец не приживется. Получив свои участки, пары расходятся по территории и принимаются за работу.

Марина Каширская ИА REGNUM В автобусах волонтеров ждал горячий чай

Волонтеров, собиравшихся на посадку леса, предупреждали о том, что погода будет непредсказуемой. Действительно, за несколько часов активистов погрело солнце, продул ледяной ветер и даже засыпал снег.

Марина Каширская ИА REGNUM Кто-то подписал свой вуз или организацию, в которой работает

На работу ушло около двух с половиной часов. За это время, по подсчетам организаторов, волонтеры за несколько часов высадили около 18 тысяч сосен и берез на площади 4,5 га. После этого тружеников ждал горячий чай и розыгрыш сувениров от организаторов. Затем финальный аккорд: участникам акции раздают таблички, на которых они могут написать, что именно они высадили аллею из сосен или берез. После того, как все таблички установлены, настает время для фотографий и отправки домой.