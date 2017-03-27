Пекин, 28 марта, 2017, 00:09 — ИА Регнум.



Kremlin.ru Китай

Глава КНР Си Цзиньпин в понедельник, 27 марта, встретился с премьер-министром Непала Прачандой. Лидеры двух стран в том числе обсудили инициативу «Нового шелкового пути», сообщает информационное агентство «Синьхуа».

Си заявил, что дружеские отношения между Китаем и Непалом лежат в основе интересов народов двух стран.

В настоящий момент китайско-непальские отношения стремительно развиваются, а страны поддерживают обмен между правительствами и партиями на высоком уровне, заявил Си.

Китайский лидер призвал обе стороны укрепить взаимное политическое доверие, а также поддержать друг друга по вопросам, задевающим их базовые интересы и вызывающим оправданную обеспокоенность.

Ожидается, что государства будут развивать сотрудничество в сфере свободной торговли, сельского хозяйства, промышленности, энергетики, а также совместно осуществлять деятельность в рамках инициативы «Нового шелкового пути», заявил Си Цзиньпин.

Он также выразил надежду, что Китай и Непал обогатят взаимные обмены в сфере культуры, туризма, молодежи и СМИ.

Называя Китай дружелюбным соседом, Прачанда поблагодарил его за поддержку, особенно после землетрясения в 2015 году.

Он также отметил, что Непал полностью одобряет и поддерживает инициативу «Нового шелкового пути», а также важную и позитивную роль Китая в международных отношениях, а также изъявил готовность своей страны к более тесному сотрудничеству и координации по международным и региональным вопросам, передает агентство.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Китай и Непал обсудили планы по проведению совместных учений.