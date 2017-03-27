Осло, 27 марта, 2017, 21:38 — ИА Регнум. Власти Норвегии в настоящий момент исследуют возможности для строительства новых железных дорог в Арктической зоне. На рассмотрение правительства вынесены проекты расширения железнодорожной сети от Фауске (губерния Нурланн) до Тромсё и строительства трансграничной железной дороги от Киркенеса (губерния Финнмарк) до финского города Рованиеми, сообщает The Independent Barents Observer .

Железнодорожные пути

Как отмечает издание, железная дорога между Киркенесом и Рованиеми имеет особую значимость в контексте развития грузоперевозок между Азией и Европой по Северному морскому пути. Согласно предварительным планам, линию Киркенес — Рованиеми соединять с норвежскими железными дорогами не будут. Из порта Киркенес грузы будут отправляться на юг Норвегии в объезд через Рованиеми и финско-шведскую линию Торнио — Хапаранда — Лулео.

Что касается проекта продления железной дороги от Фауске до Тромсё, то её необходимость обосновывают резким ростом грузопотока из Северной Норвегии на юг страны, что связано с увеличением объёмов рыбного промысла. Установив железнодорожное сообщение между двумя пунктами, власти хотят частично переориентировать грузопотоки с автомобильных дорог. «Мы ожидаем пятикратного увеличения промысла и разведения рыбы. Рыбу нужно будет вывозить из региона, железная дорога станет решением», — комментирует кандидат в депутаты парламента от партии «Венстре» города Тромсё Мортен Скандфер.

В апреле норвежские власти представят Национальный транспортный план на период с 2018 по 2029 год, который предусматривает наращивание инвестиций в железные и автомобильные дороги, морские порты и авиаузлы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в мае 2016 года премьер-министр Финляндии Пааво Липпонен обратился к председателю Европейской комиссии Жан-Клоду Юнкеру с призывом ускорить реализацию проекта строительства железной дороги между Рованиеми и Киркенесом. В докладной записке Липпонена указывалось, что ЕС следует признать растущую важность Арктики и обеспечить свой собственный логистический доступ к Северному Ледовитому океану.

Напомним, что Арктическая территория Норвегии включает в себя три губернии — Нурланн, Тромс и Финнмарк на материке, а также архипелаг Шпицберген и остров Ян-Майен.