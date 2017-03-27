Москва, 27 марта, 2017, 21:10 — ИА Регнум. Убийство бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова в самом центре Киева — это хорошо срежиссированный спектакль, который, однако, не выдерживает никакой критики с точки зрения баллистики и криминалистики, заявила 27 марта в эфире передачи «Специальный корреспондент» криминалист Галина Запорожцева на телеканале «Россия-1»

Culture.ru Спектакль «Петрушка»

"Это спектакль, который построен на информационном поводе для возбуждения русофобских настроений против России», — заявила криминалист добавив, что у каждого убийства есть свой почерк. При этом почерк данного убийства, с ее точки зрения, поразительно напоминает майданный.

«Данный почерк характерен для серийных преступлений, которые мы наблюдаем на территории Украины, начиная с декабря 2013 года… В декабре, как только начался Майдан, были так называемые «сакральные жертвы»… нужно было расшевелить толпу… чтобы люди опять вышли возмущаться на Майдан. То есть почерк один и тот же с этим преступлением».

Она также обратила внимание на ряд странностей и нестыковок между озвученной информацией касательно убийства экс-депутата со стороны киевских властей и тем, что можно увидеть на видеозаписях момента убийства.

«Я обратила внимание на поведение охранника… он должен был закрыть клиента — это профессиональная этика любого охранника», — заявила Запорожцева, отметив, что охранник не исполнил свои прямые обязательства.

Далее она указывает на то, что характер повреждений на теле убийцы Вороненкова, который якобы был застрелен охранником, не соответствует реально предпринятым действиям со стороны охранника.

«Тут он начинает стрелять… Если я буду сидя стрелять, я попаду в ноги тому, в кого я буду стрелять. Нам же показывают, что ему попали в голову, то есть пистолет должен быть в таком положении, чтобы он попал в голову. Это все баллистики, криминалистика», — продолжила эксперт.

Она также отметила особенности предмета гардероба убийцы, которые послужили маркером для «чистильщика», который, по ее мнению, «зачистил» убийцу.

«Для чего красные кроссовочки? Это для чистильщика, который шел навстречу и зачистил этого киллера. Я могу сказать, что человек убегающий не может получить выстрел в лицо, а киллера застрелили… во-первых, у него было несколько выстрелов в туловище, а во-вторых основной выстрел — в скульную часть лица. То есть, каким образом он убегая получает выстрел, который ему попадает в лицо?», — делится своими наблюдениями криминалист, обращая внимания на то, что на одежде убитого киллера нет пулевых отверстий с задней части, хотя они должны были там быть, если бы он погиб от рук охранника. И, наоборот, четыре пулевых отверстия имеются с передней части, что говорит о том, что его «убрали», подойдя к нему спереди.

Криминалист отдельно обратила внимание зрителей, что якобы раненого в живот охранника посадили в полицейскую машину, но не в карету скорой помощи. При этом, сам охранник сев в машину перестает держаться за живот, будто у него мгновенно прошла боль, что говорит об очень серьезной странности происходящего.

Напомним также, что лидер движения «Суть времени» политолог Сергей Кургинян придерживается мнения, что Вороненков был убит теми, кто ставил его охрану.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский придерживается позиции, что все политические убийства на Украине преследуют целью не позволить Украине стать «нормальным государством» и окончательно оторвать ее от России

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