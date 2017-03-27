Москва, 28 марта, 2017, 00:01 — ИА Регнум.

Законопроект о ненормированном рабочем дне внесли в Госдуму депутаты от ЛДПР во главе с Игорем Лебедевым, передает корреспондент ИА REGNUM 28 марта. Принятие законопроекта позволит защитить законные права и интересы работников на отдых и на установленную федеральным законом продолжительность рабочего времени, при этом ограничив права работодателя на применение режима ненормированного рабочего дня и установив адекватную компенсацию работникам за переработки, отмечают авторы.

Владимир Серов. Портрет рабочего (фрагмент). 1960

Так, по мнению парламентариев, работодатель, планирующий применение ненормированного рабочего дня, должен закрепить в коллективном договоре или локальном нормативном акте, принимаемом с учетом мнения представительного органа работников, не только перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем, но и примерный перечень исключительных случаев, в которых такие работники могут осуществлять выполнение своих трудовых функций за пределами установленной для них продолжительности рабочего дня (смены), а также порядок учета времени, фактически отработанного ими за пределами установленной для них продолжительности рабочего дня (смены).

На работников с ненормированным рабочим днем распространяются действующие у работодателя правила, определяющие время начала и окончания работы, время перерывов для отдыха и питания. «Эти работники на общих основаниях освобождаются от работы в выходные и нерабочие праздничные дни», — рассказал один из авторов инициативы Ярослав Нилов.

В законодательстве предлагается прописать, что работник, которому установлен ненормированный рабочий день, может при необходимости эпизодически осуществлять выполнение своих функций за пределами установленной для него продолжительности рабочего дня (смены) не только по распоряжению работодателя, но также с его ведома или согласия.

При этом не допускается устанавливать ненормированный рабочий день беременным женщинам, работникам в возрасте до восемнадцати лет, а также работникам, которым это запрещено по состоянию здоровья, отмечает Нилов.

Прописываются условия, при которых сотруднику, работающему на условии неполного рабочего времени, может устанавливаться ненормированный рабочий день — только если работнику установлена неполная рабочая неделя, но с полным рабочим днем (сменой).

Законопроектом установлено предельное количество часов переработки в режиме ненормированного рабочего дня: время, фактически отработанное работником за пределами рабочего дня (смены), не должно превышать 120 часов в год. По достижении предельного числа часов работника можно привлекать к труду только по правилам привлечения к сверхурочной работе с соответствующей ее компенсацией.

Предлагается прописать и продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска за ненормированный рабочий день — от трех до пятнадцати календарных дней, устанавливается и порядок его определения.

Работодатель обязуется обеспечить точный учет времени, фактически отработанного каждым работником с ненормированным рабочим днем за пределами установленной для него продолжительности рабочего дня (смены).

Из последнего правила, а также из правила определения продолжительности дополнительного отпуска сделано одно исключение: они не распространяются на руководителей организаций (филиалов, представительств или иных обособленных структурных подразделений), их заместителей и главных бухгалтеров, а также заключивших трудовые договоры членов коллегиальных исполнительных органов организаций, поскольку организовать учет времени их работы в неурочные часы не представляется возможным. Особенности применения их ненормированного рабочего дня могут устанавливаться учредительными документами юридического лица (организации), локальными нормативными актами, трудовыми договорами либо решениями работодателя, уполномоченных органов юридического лица, а равно и собственника имущества организации или уполномоченных собственниками лиц (органов).