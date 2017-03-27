Москва, 27 марта, 2017, 20:25 — ИА Регнум.



Цитата из к/ф «Телохранитель». Реж. Мик Джексон. 1992. США Телохранитель-профессионал

Даже если следовать точке зрения, которая предложена бывшим депутатом Госдумы Ильей Пономарёвым, в наименьшей степени заинтересованным в снятии подозрений с Москвы, объяснить убийство бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова в центре Киева, апеллируя к интересам России и при этом без мысли о причастности к происшествию украинских силовиков, практически невозможно. Об этом 27 марта заявил политолог, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян в программе «Первая студия» на Первом канале.

«Моя совершенно бездоказательная гипотеза — кто охрану ставил, тот и шлёпнул. А дальше ищите уже лицо, которое очень любило снайперами заниматься и многим другим», — заявил Кургинян.

По мнению политолога, в этом вопросе следует обратить особенное внимание на свидетельства бывшего депутата Ильи Пономарева, который позиционируется как лицо, находившееся в близких отношениях с убитым.

«Либо я верю Пономареву, либо не верю. Я не хочу текстов, про которые скажут — это режим, это его (режима) защитники. Я обращаюсь к текстам очевидно антирежимным — к людям, которые для вас же (сторонников версии о заинтересованности Москвы в убийстве — прим. ИА REGNUM ) референтные», — пояснил политолог.

В частности Кургинян призвал обратить внимание на слова Пономарева о том, что Вороненкова охраняло именно Главное управление разведки, а не какая-либо частная охранная организация, — и это объясняет ряд обстоятельств этого убийства.

«Он говорит, что в близких отношениях с этим гражданином. И он говорит, что его охранял ГУР (главное управление разведки). Отсюда и пистолет Стечкина, потому что главное управление очень любит Стечкина по понятным причинам — высокая кучность, большая пробивная сила», — подчеркнул политолог.

В этой связи лидер «Сути времени» обратил внимание на то, что ношение оружия в сумке указывает на то, что охранник, видимо, даже и не собирался защищать Вороненкова: «Держат в сумке только тогда, когда вообще не хотят стрелять».

Политолог также обратил внимание, что якобы тяжело раненый охранник, как следует из соответствующей видеозаписи, садится в полицейскую машину, не дожидаясь скорой помощи, при том садится достаточно легко и быстро — что, по мнению Кургиняна, возможно, скорее, если выстрел пришелся бы в бронежилет.

«Никогда не видел, чтобы тяжело раненных в живот увозили с места преступления в полицейской машине на заднем сидении», — подчеркнул он.

Наконец, эксперт отметил, что на видеозаписи видно, как человек в капюшоне свободно снимает место убийства через три с половиной минуты после происшествия. «Снимает лицо убитого, снимает всё что угодно. Рядом ходят правоохранители… Человек отснял и не остановленный никем уходит спустя 6 минут, будто так и положено», — констатировал он.

«Либо Илья Пономарев говорит правду, либо нет. У меня не может быть своих данных. Но Илья Пономарев рекомендуется как его ближайший друг, они все вместе, они оба свидетели. Если это ГУР, то ГУР не так ходит, он никогда не держит в портфеле оружие. И вообще, кто-то твёрдо сказал, что у него тяжелая рана живот? Или это сказали журналисты? Так не ходят, так не ведут себя, и так могут действовать, только если пуля попадает в бронежилет. Это похоже», — подытожил Кургинян.

«Непрофессионализм может касаться, прошу прощения, украинского МВД… Но он не может касаться ГУР. Если это Главное управление разведки, то там всё профессионально. А если там профессионализм такой, что так «заваливают» людей… давайте тогда подумаем, кто из людей, любящих это (заваливать людей), а также снайперов, может развлечься таким образом», — добавил он.

Напомним, что 23 марта в центре Киева был застрелен бывший депутат Госдумы Денис Вороненков. Охранник экс-депутата — военный, — при перестрелке с преступником получил ранение в живот. Сам же стрелявший в Вороненкова 28-летний Павел Паршов умер в больнице после четырех операций, не дав показаний следствию.

Украинские правоохранительные органы подтвердили, что информация о Паршове содержалась в базе данных МВД Украины. Паршов разыскивался за фиктивное предпринимательство и легализацию доходов, полученных преступным путем. При этом он был участником так называемой антитеррористической операции в Донбассе — у него при себе было найдено удостоверение участника боевых действий, выданное Нацгвардией Украины.

В то же время советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко подчеркнул, несмотря на то, что убийца являлся гражданином Украины, заказчик убийства находится в России. При этом министр отметил, что «угрозы в адрес Вороненкова с экранов российского телевидения» служат вполне достаточным доказательством для таких утверждений.