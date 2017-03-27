Екатеринбург, 27 марта, 2017, 20:11 — ИА Регнум.



Цитата из х/ф «Кто, если не ты?». Реж. Георгий Кузнецов. 1974. СССР Валерий Величко

В Екатеринбурге на 75-м году жизни скончался заслуженный артист России, актер Свердловского театра драмы Валерий Величко. Об этом сегодня, 27 марта, сообщают местные СМИ.

Директор Свердловского театра драмы Наталья Махлина сообщила, что Величко был серьезно болен, и администрация искала ему замену. Она пояснила, что Величко должен был играть в спектакле «Безумный день, или Женитьба Фигаро».

«Он очень заболел, и мы заранее подготовили ему замену. Хотя никто не рассчитывал на такой исход», — сказала Махлина.

Театральный артист Величко был известен и своими киноролями: впервые он появился на экране в 1964 году в фильме «След в океане». Всего Величко снялся почти в двух десятках кинолент, в том числе в картине Алексея Германа-старшего «Трудно быть богом».