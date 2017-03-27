Москва, 27 марта, 2017, 19:55 — ИА Регнум.



Дарья Антонова ИА REGNUM Дальнобойщики против «Платона»

Федеральное дорожное агентство России сообщает, что прошедшие в ряде городов акции водителей не привели к снижению объемов перевозок.

«На федеральных трассах отмечается стабильное передвижение грузовых автомобилей без снижения объемов перевозок относительно среднемесячных показателей», — цитирует «Интерфакс» сообщение Росавтодора.

«Мониторинг дорожной ситуации показал, что прошедшие сегодня в ряде городов акции с участием водителей легковых автомобилей и большегрузного транспорта не повлияли на рынок грузоперевозок», — отмечается в сообщении.

В нем также говорится, что «опрошенные розничные компании также не ощутили какого-либо влияния на поставки товаров акций грузоперевозчиков».

По данным Росавтодора, всего мероприятия в различных форматах прошли в 21 городе. В Санкт-Петербурге в акциях приняли участие 17 машин активистов, в Дагестане — около 40 машин, в Северной Осетии — 39 машин, в Татарстане — 19 машин, в Саратовской области — 20 машин, в Амурской области — 27.

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