Москва, 27 марта, 2017, 19:37 — ИА Регнум.

О том, что Украина — это западный фронт России, а украинцам придется выбирать между немецкой армией и Русской армией, заявил глава ЛДПР Владимир Жириновский в эфире программы «Специальный корреспондент» на телеканале «Россия-1» 27 марта.

Советский плакат «Красная армия — часовой революции»

«Украина — это западный фронт для нас для всех», — высказал свое мнение Жириновский, добавляя, что главная задача НАТО — оторвать западные части России.

«Но у русских отобрать — они возмутятся, значит, надо сделать их национальными в формате Украины и уже добиться независимости Украины и стараться ее практически разрушить, чтобы эта территория была полностью подконтрольна НАТО», — описал лидер ЛДПР свое видение примененных коллективным Западом методов дезинтеграции на советском и постсоветском пространстве.

Высказывая свое видение причин убийства экс-депутата Государственной думы РФ Дениса Вороненкова, Жириновский провел параллель с серией политических убийств, прошедших ранее на Украине.

«Это «оранжевые революции» — 2004 год, 2014 год, майдан, серии убийств… это все по сценарию, по плану. Фамилия [убитого — ИА REGNUM ] не играет роли. Там уже убито 29 человек за три года. У них Гонгадзе убили еще при Кучме», — заявил российский политик.

Целью же всех этих провокаций, по его мнению, — не позволить Украине быть нормальным государством и окончательно оторвать ее от России.

Жириновский также провел параллель текущих событий на Украине с тем, что творилось там век назад.

«То Петлюра, то Скоропадский, то центральная рада, — всё один к одному повторяется, и порядок навела третья сила. Пришла армия мощная и разогнала всех», — заявил Владмимир Жириновский, имея в виду приход Красной армии. «Поэтому сегодня или немецкая армия придет на Украину, или Русская армия. Пускай украинцы выбирают», — завершил свою мысль политик.