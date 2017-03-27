Москва, 27 марта, 2017, 19:24 — ИА Регнум.



Platon.ru Система «Платон»

«Каждый активный предприниматель-перевозчик сможет повлиять на регулирование сферы автомобильных грузоперевозок, участвуя в работе межотраслевой рабочей группы при Минтрансе России и Росавтодоре. Ведомства приглашают всех заинтересованных участников рынка к совместному регулированию дальнейшего функционирования системы «Платон» и подготовке к внедрению на российских дорогах федеральной системы весогабаритного контроля», — говорится в сообщении пресс-службы Росавтодора.

Как отмечают в Росавтодоре, в рамках рабочей группы можно разработать и внедрить полезные механизмы как для эффективного регулирования рынка грузовых автоперевозок, так и для создания благоприятной бизнес-среды, способствующей развитию отрасли.

Напомним, «Платон» — государственная система взимания платы в счет возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам общего пользования федерального значения транспортными средствами, имеющими разрешенную максимальную массу свыше 12 тонн, введена на территории России с 15 ноября 2015 года.

Сейчас тариф составляет 1,53 руб./км. В начале февраля вышло постановление правительства РФ, согласно которому тариф за проезд большегрузных автомобилей по федеральным трассам в системе «Платон» с 15 апреля 2017 г. вернется к изначально запланированному уровню в 3,06 руб./ км. Однако 24 марта вышло постановление правительства, которое предусматривает продление льготного периода в системе «Платон» — с 15 апреля тариф составит 1,91 руб./км. По словам министра транспорта РФ Максима Соколова, льготный период продлен на неопределенный срок.

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