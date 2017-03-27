Кишинёв, 27 марта, 2017, 19:10 — ИА Регнум.



Румынские военные фотографируются на память во время оккупации Бессарабии

Сторонники присоединения Молдавии к Румынии отмечают 27 марта 99-ю годовщину со дня румынской оккупации Бессарабии в 1918 году. Как передает корреспондент ИА REGNUM, по случаю этой даты в Кишиневе прошел марш румыноунионистов, которые требовали от молдавских властей «повторить» события 1918 года столетие спустя.

Минпросвещения Молдавии, находящееся под контролем прорумынской Либеральной партии, выпустило распоряжение провести в школах с 27 по 31 марта «неделю исторического образования», посвященную 99-летию румынской оккупации, которую румыноунионисты считают началом «Великого объединения».

В свою очередь, молодежная организация Либеральной партии обратилась в мэрию Кишинева, возглавляемую еще одним либералом Дорином Киртоакэ, с инициативой переименовать Московский проспект в проспект Унири («униря» — молд. «объединение»; в молдавском политическом дискурсе употребляется в контексте объединения Бессарабии с Румынией — прим. ИА REGNUM ).

Справка ИА REGNUM :

Под «Великим объединением» 1918 года в Румынии понимается произошедшая в 1918 году оккупация Румынией Трансильвании, являвшейся частью Австро-Венгрии, и Бессарабии, с 1812 года являвшейся частью России. 27 марта 1918 года на заседании бессарабского Сфатул Цэрий (Совет Страны) был поставлен вопрос об объединении Бессарабии с Румынией, а 26 ноября 1918 года под давлением румынских оккупационных войск и при отсутствии кворума 25% депутатского корпуса было принято решение о «безусловном присоединении Бессарабии к Румынии», которое следом было опротестовано значительной частью депутатов, направивших ноту протеста Румынии. Сфатул Цэрий — парламент провозглашенной на территории Бессарабской губернии Российской империи в декабре 1917 года и официально просуществовавшей год Молдавской Демократической Республики, приняв это решение, прекратил свое существование, а следом за ним и сама республика, ликвидированная указом короля Румынии.

Румынская оккупация Бессарабии никогда не признавалась СССР. В 1924 году на территории Приднестровья и сопредельных районов Украинской ССР была образована Молдавская автономная ССР в составе УССР. 28 июня 1940 года СССР вернул Бессарабию, в результате объединения которой с МАССР была создана Молдавская Советская Социалистическая Республика. Юг Бессарабии и север Буковины были включены в состав УССР. Однако уже через год, в 1941-м, Румыния вновь оккупировала эти и другие территории СССР, которые были окончательно освобождены Красной армией в 1944 году. До оккупации 1918 года Бессарабия никогда не являлась территорией Румынии, появившейся в качестве независимого государства по решению Берлинского конгресса 1878 года.