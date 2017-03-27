Нижний Новгород, 27 марта, 2017, 19:00 — ИА Регнум. Досрочный этап по сдаче ЕГЭ стартовал в Нижегородской области. Как сообщили ИА REGNUM в областном министерстве образования, в экзаменах по 13 учебным предметам примут участие 425 человек. Из них 20 выпускников текущего года, 15 студентов профессиональных образовательных организаций, 389 выпускников прошлых лет и 1 «справочник».

Дарья Антонова ИА REGNUM ЕГЭ

Досрочная сдача ЕГЭ завершится до 14 апреля 2017 года. В экзаменах по 13 учебным предметам (кроме немецкого языка) примут участие 425 человек,

По данным Минобразования, наибольшее количество участников ЕГЭ традиционно по основным предметам: математика (профильный уровень) — 175 человек, обществознание — 167 человек.

При проведении ЕГЭ досрочного периода будут применяться новые технологии «Печать контрольно-измерительных материалов в аудиториях ППЭ» и «Сканирование экзаменационных работ в штабе ППЭ» (ППЭ — пункт приема экзаменов).

В рамках обеспечения открытости и информационной безопасности проведения ЕГЭ предусмотрено наблюдение в режиме реального времени за ходом проведения экзаменов общественными онлайн наблюдателями на специализированном интернет-портале.

Кроме того, наблюдатели смогут непосредственно участвовать в проведении экзаменов в ППЭ. На досрочный период министерством образования уже аккредитовано 34 общественный наблюдателя.

В ходе экзаменов будут усилены меры по недопущению использования средств связи. Всех пришедших на эказмен будут досматривать с помощью металлоискателей.